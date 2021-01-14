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Gebze Barınma Merkezi’nde virüs salgınına karşı eğitim

14.01.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Gebze Mevlana Mahallesinde bulunan, Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlara, “Covid-19 tanımı, belirti ve korunma yolları” konularında eğitim verildi.Korona virüs salgını dönemi boyunca virüs ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı ve bulaş seviyesini düşürmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Gebze Mevlana Mahallesinde bulunan, Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlara, “Covid-19 tanımı, belirti ve korunma yolları” konularında eğitim verildi.
Korona virüs salgını dönemi boyunca virüs ile mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığı ve bulaş seviyesini düşürmek için eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Mevlana Mahallesi’nde bulunan, Barınma ve Konaklama Merkezi’nde misafir edilen vatandaşlara, “Covid-19 tanımı, belirti ve korunma yolları” konularında eğitim verildi. Barınma Merkezinde yapılan eğitimde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Gerçekleştirilen eğitim sunumunda, Barınma Merkezi’nde kalan vatandaşlara ortak kullanımlarında maske ve hijyene dikkat etmeleri, yatakhaneleri sık sık havalandırmaları, yemekhanede sosyal mesafe kurallarına uymaları gibi birçok hatırlatma yapıldı.
Korona virüsten korunma yollarının görsel sunumlar ile anlatıldığı eğitimde, katılımcılara akciğer fonksiyonunu arttırmak için solunum egzersizlerinin önemi anlatıldı ve egzersizlerin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi. Katılımcılara, gösterilen uygulamaları her gün yapmaları tavsiye edildi. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlü tutmak için düzenli beslenme, bol sıvı tüketimi ve uyku tavsiyesinde bulunuldu.

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