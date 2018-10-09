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Gebze-Darıca metro hattında kazı çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:06 | Son Güncelleme

Sanayi kuruluşlarının en yoğun olduğu Gebze ile Darıca ilçeleri arasında yapılacak metro hattının kazı çalışmalarına başlandı - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram: - "Gebze-Darıca arasında uzanacak 15,6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek Gebze-Darıca metrosunun kazı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca metro hattında başlayan çalışmalarda 18 metre ve 22 metre uzunluklarda fore kazıkları çakılması için kazı çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Son teknolojinin kullanılacağı projede 4'üncü otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metronun hizmet vereceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti, sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme metroların cazibesini artırıyor. Bu nedenlerden dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi Gebze-Darıca hattında da uygulanacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerle bağlantı sağlanacak."

Açıklamada, ilk istasyon olan Darıca Sahil İstasyonu'ndan başlayacak yolculuğun, 12'nci ve son istasyon olan OSB istasyonunda 19 dakikada tamamlanacağı kaydedildi.

- "Metro hattı çalışması bin 560 günde tamamlanacak"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, metro hattı çalışmalarını incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz tam otomatik metronun kullanılacağı Gebze metro hattının, bin 80 yolcu kapasiteli olacağını belirtti.

Sürücüsüz metronun, 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik hatta sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacağını aktaran Bayram, "Gebze-Darıca arasında uzanacak 15,6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Darıca, Gebze ve OSB'ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel, 900 metresi hemzemin olarak yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gebze-Darıca metro hattı

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