Gebze-Darıca metro hattında kazı çalışmaları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek Gebze-Darıca metrosunun kazı çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca metro hattında başlayan çalışmalarda 18 metre ve 22 metre uzunluklarda fore kazıkları çakılması için kazı çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Son teknolojinin kullanılacağı projede 4'üncü otomasyon düzeyinde bulunan (GoA4) tam otomatik sürücüsüz metronun hizmet vereceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek performans, yüksek güvenilirlik ve düşük sefer aralıkları, düşük işletme maliyeti, sürücüsüz, yolcu taleplerine daha iyi yanıt verebilme metroların cazibesini artırıyor. Bu nedenlerden dünyada da geçişlerin başladığı tam otomatik metro sistemi Gebze-Darıca hattında da uygulanacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerle bağlantı sağlanacak."