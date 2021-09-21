Gebze’de 7 katlı binada korkutan yangın

Yangın, Gebze Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın en üst katındaki avukatlık bürosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye erlerinin merdivenli araç yardımı ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe yol açan ve maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)



