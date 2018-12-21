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Gebze'de feci kaza! Arızalan aracı iterlerken otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 05:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda arızalanan aracı yol kenarına almak için aracı iten kişilere arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gebze'de feci kaza! Arızalan aracı iterlerken otomobil çarptı

D-100 Karayolu Gebze Muallimköy mevkiinde Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MJ 820 plakalı otomobil saat 01.30 sıralarında arızalandı. Bunun üzerine Suriyeli oldukları öğrenilen 4 kişiden 3'ü araçtan inerek otomobili güvenli bir yere çekmek için aracı itmeye başladı. Bu sırada arkadan gelen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ADR 99 plakalı otomobil, aracı iten kişilere çarptı.

Kazada iki otomobil arasında sıkışan 18 yaşındaki Mustafa Hüseyin Nevvaf olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı araçta bulunan bir kadın ve aracı iten 2 kişi ile diğer otomobilin sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri aracın içerisinde sıkışan Suriyeli kadını çıkarırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Nevvaf'ın cenazesi jandarmanın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yaralılar ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gebze trafik kazası feci kaza

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