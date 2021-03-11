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  4. Gebze'de kurallara uymayanlara 6 günde 1 milyon lira ceza kesildi

Gebze'de kurallara uymayanlara 6 günde 1 milyon lira ceza kesildi

11.03.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Gebze'de kurallara uymayanlara 6 günde 1 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte sıkılaştırılan denetimlerde son 6 günde kurallara uymayan işletmelere ve vatandaşlara toplam 1 milyon 47 bin 150 lira ceza kesildi.

Koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte 4 Mart tarihinde ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de yeni ve yoğunlaştırılmış bir şekilde Dinamik Denetim Süreci adı altında denetim seferberliği başlatıldı. Gebze ilçesinde bin 847 kişinin yer aldığı 370 denetim ekibi oluşturuldu. Ekiplerin yoğun bir şekilde sürdürdüğü denetimlerde 4 Mart’ta 752, 5 Mart’ta 873, 6 Mart’ta 693, 7 Mart’ta 251, 8 Mart’ta 719, 9 Mart’ta 762 olmak üzere toplam 4 bin 50 iş yeri, bin 93 toplu ulaşım aracı, 2 bin 264 yeme-içme yeri, 41 otel/ konaklama tesisi ve 27 bin 984 kişi denetlendi. Denetimlerde 30 iş yerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilirken, 18 iş yeri denetimlere katılan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili tarafından tedbirlere uyması konusunda uyarıldı. Tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 588 iş yeri ve kişiye toplamda 1 milyon 47 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ceza

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