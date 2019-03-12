Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın, Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu belirterek, "Bu hatla birlikte yüksek hızlı trenlerimiz artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacak. Halkalı'ya kadar buradan devam edecek." dedi. Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, CHP'nin idaresindeki belediyelerin bulunduğu kentlerde halkla yapılan röportajların videosunu izleterek, CHP'li belediyeleri eleştirdi. Kartal'ın da çöp, çukur ve çamur içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, ilçeleri çöpten kurtardıklarını anlattı. Ümraniye'deki çöplükte yaşanan patlamada 39 kişinin ölümüyle ilgili CHP'nin hesabını vermediğini belirten Erdoğan, "Veremez mümkün değil. Çünkü bunların hayatları hep bunun üzerine kurulu, yalan, iftira. Bana da bir iftirayı yine attı. Durmadan atıyor zaten. Tutturdu bir 'Man Adası, Man Adası' diye bir şey. Dava açıldı. Davada ilk derece mahkemeyi kazandık. 2,5 milyon. Yargı da bunu onayladığı anda gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Bundan sonra yolculuğumuz böyle gidecek. Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz de paraları alacağız. Şimdi zaten bir sandık kurmuşlar. CHP'li milletvekilleri, garibime 5'er bin lira her ay maaşlarından veriyorlarmış. Yardım sandığı. Niye? Bu ödemeleri yapmaları için. Yalan söyleme de böyle bir duruma düşme işte. Siyasette dürüstlük önemli. Dürüst ol, dürüst." diye konuştu.

Hizmete açılan hattın diğer bir özelliğinin de Londra'dan Pekin'e kadar uzanacak Demir İpek Yolu'nun İstanbul etabını oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, Londra'dan çıkanın buradan Pekin'e, Pekin'den gelenin de yine bura üzerinden Londra'ya gideceğini kaydetti. Erdoğan, yüksek hızlı trenlerinin artık Pendik'i son durak olarak kullanmayacağını, Halkalı'ya kadar devam edeceğini dile getirerek, bu süreçte Marmaray'ın da çok önemli olduğunu vurguladı. Marmaray'ın 1860'lardan beri İstanbul'un hayali olmasına rağmen kendileri iktidara gelinceye kadar kimsenin somut bir adım atmadığını ifade eden Erdoğan, Belediye Başkanlığı döneminde atılan tohumları, Başbakanlığı döneminde meyveye dönüştürmek üzere harekete geçtiklerini, uzun bir hazırlık sürecinin ardından temeli 2004'te atılan Marmaray'ı 2009'da bitirmeyi planladıklarını hatırlattı. Erdoğan, ancak inşa aşamasında ortaya çıkan tarihi eserlere gösterilen hassasiyet sebebiyle işin bitmesinin 2013'ü bulduğunu belirterek, Cumhuriyetin ilanının 90. yıl dönümüne armağan olarak hizmete açılan Marmaray'ın bugün çok daha ileri seviyeye taşındığını kaydetti.

Kendi belediye başkanlığında 8,5 milyon olan İstanbul'un nüfusunun artarak 15,5 milyona ulaştığını dile getiren Erdoğan, "Geçmişteki bir asırlık ihmalleri, son 25 yılda kısmen telafi etmemiş olsaydık, inanın bana İstanbul tamamen felç olurdu." dedi. Erdoğan, İstanbul'da su sıkıntısının kalmadığını, eskiden gazetelerin maske dağıttığını ancak şimdi havanın temizlendiği vurgulayarak, Haliç'in de kötü bir halde olduğunu, imarıyla, yeşil alanlarıyla buraları bambaşka bir konuma taşıdıklarını anlattı. Verdikleri emeklerin karşılığını, İstanbul'u dünyanın en gözde şehri yaparak aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Geçen yıl İstanbul'u neredeyse nüfusu kadar turist ziyaret etmişse işte bu sebepledir. Gerçi bu rakam İstanbul'un potansiyelinin çok altındadır. İstanbul'u dünyanın en çok ziyaret edilen şehirler listesinde 8'incilikten ilk sıralara çıkarmakta kararlıyız. Önümüzde mahalli idare seçimi var. Bu bir genel seçim değil, o ayrı mesele. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ilçelerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Belediye başkanlarının vizyonunun bir şehrin geleceği bakımından ne kadar önemli olduğunu, sadece bu raylı sistem örnekleri dahi tek başına göstermektedir. Sizlerden 31 Mart'taki tercihlerinizi buna göre yapmanızı istiyorum. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini sadece o adaya oy verenler değil, tüm şehir ödüyor. Bunu şehrimize ödetmeyelim. Biz son 25 yılda bir asırlık eksikleri gidermenin, hataları düzeltmenin mücadelesini verdik."

- Kartal'da yaşanan bina çökmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'daki bina çökmesiyle 21 kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını anımsatarak, şöyle konuştu: "Buradan biz bir nasihat almayacak mıyız? Ben diyorum ki işte buradan hareketle kentsel dönüşüm, değişim projelerimizi hayata geçirelim. Biz sizin gönüllülük esasına göre kira bedellerinizi ödeyeceğiz. Bir taraftan da inşaatlarımızı yine yatay mimariyle yapacağız. İster onları yaptığımız yere, ister farklı yere gelin oturun. Nereyi arzu ederseniz. Çünkü biz kaçak yapılan bu çarpık yapılaşmayla insanımızın devamlı deprem tehdidinin de olduğu şu İstanbul'da, sıkıntı içinde yaşamasını istemiyoruz. Buna var mıyız? Bize destek olacak mısınız? Biz sizden para istemiyoruz ama diyoruz ki 'Bu konuda bize yardımcı olun.' Şehrin geleceğini görmeyen, insanına hizmet aşkıyla yanmayan, büyüme potansiyelini fark edemeyen, buna uygun alt yapılar yapamayan yönetimler İstanbul'u adeta maalesef kaderine terk etmişlerdir. Hem Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarımız olarak, hem büyükşehir olarak hem de ilçeler düzeyinde İstanbul için çok büyük hayallerimiz, çok büyük hedeflerimiz, çok büyük projelerimiz var. Biz İstanbul'a aşığız. İstanbul'a sevdalıyız. Dolayısıyla bu sevdamızı noktalayamayız."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na, hükümetlerinin en projeci, en icracı, en tecrübeli ve şehri en iyi bilen bakanı, başbakanlık ve TBMM Başkanlığı da yapan Binali Yıldırım'ın bunlardan dolayı aday gösterildiğini anlatan Erdoğan, Kartal'ın son iki dönemdir yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını, buranın CHP'li belediyenin elinde ihmal edildiğini ve örselendiğini söyledi. - Kartal projeleri "Engelli kardeşimizin ensesine tokadı atanları biz çok iyi biliyoruz." diyen Erdoğan, Kartal için de çok ciddi hazırlıkları olduğunu söyledi. Erdoğan, Ebubekir Taşyürek'i bu projeleri hayata geçirmek üzere Kartal Belediye Başkanlığına aday gösterdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti: "Kartal İlçemize yapacağımız projelerden biri, ilçe merkeziyle Uğur Mumcu arasına kuracağımız 16 kilometrelik Havaray sistemidir. Raylı sistemi sadece toprağın altından ve üstünden değil havadan da geliştiriyoruz. Bir başka projemiz, Taşocağı bölgesini Millet Bahçesi ve Tabiat Tarihi Müzesine dönüştürmektir. Ayrıca Cevizli-Esentepe'ye de 26 dönümlük bir millet bahçesi kazandıracağız. Eski stadın olduğu yeri Kartal Şehir Meydanı olarak düzenleyeceğiz. Yer altı otoparkı ve millet kıraathanesi ile bu meydanı ilçemizin adeta kalbi haline getireceğiz. Kartal'a şanına layık bir stadyumu, otoparkı ve taraftar lokaliyle kazandıracağız. Kumcular İskelesi'ne kuracağımız plaj ile ilçe halkımızı deniz ve kumla buluşturacağız. Kordonboyu'nu da bir cazibe merkezi haline dönüştüreceğiz. Yakacık Ayazma'da, tüm Kartal'ı ve Adalar'ı görecek bir seyir terası yaparak İstanbul'un hizmetine sunacağız. Çınaraltı Lale Meydanı'nı ismine layık şekilde müzesiyle araştırma merkeziyle kültür sanat eğitim merkeziyle şehir kimliğimizin önemli bir parçası haline getireceğiz. Semerkant Bulvarı'ndan Samandıra Caddesi'ne kadar olan bölüme yapacağımız geniş bir yol ile Kartal'ın kuzeyinin nefes almasını sağlayacağız."

Bunların yanı sıra mahallelere spor tesisleri, kültür merkezleri ve sosyal tesisler gibi pek çok hizmetle Kartal'ı geleceğe hazırlayacaklarını kaydeden Erdoğan; "Biz İstanbul'a ve diğer ilçelerimizle birlikte Kartal'a hizmet etmek için projelerimizle adaylarımızla yüreğimizle hazırız. İstanbul'dan ve diğer ilçelerimizle birlikte Kartal'dan 31 Mart'ta şehrimizin ve sizlerin geleceği için destek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım başta olmak üzere yatırımın İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti. Erdoğan, konuşmasının sonunda, "Biz çevreciyiz, naylon poşetle dağıtmayız. Kenevir bez poşette, sizlere çay ikram edeceğim" ifadelerini kullanarak, katılımcılara çay paketleri hediye etti. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra banliyö hattının açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, kurdeleyi kesmeden önce "İnşallah, gerek yüksek hızlı tren olarak gerek banliyö hattı olarak tüm İstanbullulara, tüm insanlığa inşallah bu hatlar hayırlı olsun, Allah mübarek etsin, emeği geçenlerden Rabb'im razı olsun." ifadelerini kullandı.