Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda ilk sefer yapıldı

Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıması ön görülen hattın açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti. İlk seferine başlayan hattın Anadolu'da 27, Avrupa yakasında ise 11 yeni istasyonu bulunuyor.

6 yıl sonra ilk sefer gerçekleşti

İstanbul trafiğinin yükünü önemli ölçüde çeken Gebze-Halkalı Banliyö Treni Hattı 6 yıllık aradan sonra yeniden açıldı ve İstanbullular banliyö trenine kavuştu.

Haydarpaşa-Gebze arasında hizmet veren banliyö treni hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012’de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013’te, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm de 19 Haziran 2013’te son seferinin ardından kapatılmıştı.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

BOSTANCI 37 DAKİKA Yeniden hizmete açılan Gebze-Halkalı demir yolu hattı, iki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek. Hatta Bakırköy’den Bostancı’ya 37 dakikada seyahat edilebilecek. Söğütlüçeşme-Yenikapı’nın seyahat süresi ise 12 dakika olacak. Hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak.

Proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edilirken, hatta 2 viyadük, 27 kara yolu alt geçidi, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu üst geçidi, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez bulunuyor. Proje kapsamında altyapı, aynı güzergahta 3 hattın işlemesine uygun olarak inşa edildi.

YAN HATLAR YHT İÇİN 3 hattan kuzey 2 hattı Marmaray trenleri kullanacak ve 2 dakika aralıklarla metro standardında banliyö işletmesi gerçekleştirilebilecek. Güneydeki 3. hattı ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleri ile yüksek hızlı tren kullanacak. Söz konusu hatta, çift yönlü YHT işletmesini temin için 10 adet de siding (yan hat) yapıldı.

43 İSTASYON BULUNUYOR Hatta yer alan istasyonlar şöyle: “Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılık Çeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.”

ANADOLU'DA 27, AVRUPA YAKASINDA 11 YENİ İSTASYON Proje kapsamında Anadolu yakasında 27, Avrupa yakasında ise 11 olmak üzere toplam 38 yeni yüzey istasyonu inşa edilirken, bunlardan 7’si (Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı) şehirlerarası tren-banliyö treni aktarma istasyonu olacak. Ankara’dan gelen YHT’ler sadece bu duraklarda duracak. Diğer 31 istasyon ise banliyö istasyonu olarak sadece Marmaray trenlerine hizmet verecek. Projede, 14 tarihi istasyon ve tüm tarihi yapılar da korunurken, istasyon, alt ve üst geçitlerde engelli vatandaşların erişimi için 155 yürüyen merdiven ve 191 asansör ve rampa yapıldı.

SON GÜNE KADAR YOĞUN TEST SEFERLERİ YAPILDI Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında, 2013 yılından beri süren yenileme çalışmaları yapıldı. 76.6 kilometrelik hatta, büyük açılış öncesinde yoğun şekilde testler gerçekleştirildi. Banliyö trenleri testler sırasında her durakta bekleyerek aslına uygun seferler yaptı. Güzergâhta, banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında, hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor.

24 AY PLANLANMIŞTI Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013’de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013’te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

HANGİ İSTASYONLARLA ENTEGRE OLACAK? İşte yeni hattın entegre olacağı istasyonlar:

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile, Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile, Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile, Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile, Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,