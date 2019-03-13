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Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılığını yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö hattında seferler bugün itibariyle başladı.

Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün 

Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ-Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılığını yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö hattında seferler bugün itibariyle başladı. Vatandaşların ulaşım için tercih ettiği Gebze-Halkalı banliyö tren hattında günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak. Gebze ile Halkalı arası sadece 115 dakika sürecek. Faaliyete geçen hattın İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı belirtiliyor.

"MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN BAKALIM DEDİK"
Banliyö tren hattını merak ettiği için bindiğini söyleyen Murat Hamamcı, "Zeytinburnu'ndan gezmeye gittik. Tekrar geri döndük. Merak ettiğimiz için bir bakalım dedik. Daha bakılacak yerler var elbette fakat yine de çok rahatlamış. İnşallah daha iyi olur. Önceki banliyö trenlerinde bir tek Sirkeci - Halkalı hattı oluyordu ve çok kalabalık oluyordu ama bu tren uzun ve çok iyi" dedi.

"ARABAYLA GİTSEN İKİ BUÇUK SAATTE GİDEMEZSİN"
Gezmek için trene binen Recep Elmacı, "Biz bugün tren için gezmeye gidiyoruz. Oraları gezip bakacağız. Başkanımıza teşekkür ederim. Hayırlı olsun, bütün vatana. Bugün 185 km, 70 km'ye düşüyor. Buradan Gebze'ye arabayla gitsen iki buçuk saate gidemezsin. Bundan önce iki buçuk saat arabayla gidiyorduk. Şimdi çok güzel" dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR HİZMET"
Tren hattında yolculuk yapan Hüseyin Elevli ise, "Çok güzel bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben Maltepe'ye gidiyorum. Kızım var orada. Kızımın yanına gitmek için iki buçuk üç saatte köprüyü geçemiyorduk. Özellikle trafiğe yakalanırsak daha da berbat oluyordu. Bunun daha önce 50 sene önce yapılması gerekirdi. Yapanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün

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