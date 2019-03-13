HABER

Gebze-Halkalı Banliyö tren hattı'nda ilk gün (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılığını yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö hattında seferler bugün itibariyle başladı.

Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ-Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılığını yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö hattında seferler bugün itibariyle başladı. Vatandaşların ulaşım için tercih ettiği Gebze-Halkalı banliyö tren hattında günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak. Gebze ile Halkalı arası sadece 115 dakika sürecek. Faaliyete geçen hattın İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağı belirtiliyor. "MERAK ETTİĞİMİZ İÇİN BAKALIM DEDİK" Banliyö tren hattını merak ettiği için bindiğini söyleyen Murat Hamamcı, "Zeytinburnu'ndan gezmeye gittik. Tekrar geri döndük. Merak ettiğimiz için bir bakalım dedik. Daha bakılacak yerler var elbette fakat yine de çok rahatlamış. İnşallah daha iyi olur. Önceki banliyö trenlerinde bir tek Sirkeci - Halkalı hattı oluyordu ve çok kalabalık oluyordu ama bu tren uzun ve çok iyi" dedi. "ARABAYLA GİTSEN İKİ BUÇUK SAATTE GİDEMEZSİN" Gezmek için trene binen Recep Elmacı, "Biz bugün tren için gezmeye gidiyoruz. Oraları gezip bakacağız. Başkanımıza teşekkür ederim. Hayırlı olsun, bütün vatana. Bugün 185 km, 70 km'ye düşüyor. Buradan Gebze'ye arabayla gitsen iki buçuk saate gidemezsin. Bundan önce iki buçuk saat arabayla gidiyorduk. Şimdi çok güzel" dedi. "ÇOK GÜZEL BİR HİZMET" Tren hattında yolculuk yapan Hüseyin Elevli ise, "Çok güzel bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben Maltepe'ye gidiyorum. Kızım var orada. Kızımın yanına gitmek için iki buçuk üç saatte köprüyü geçemiyorduk. Özellikle trafiğe yakalanırsak daha da berbat oluyordu. Bunun daha önce 50 sene önce yapılması gerekirdi. Yapanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu İhanetle tanındı! Jordyn Woods’un estetiksiz hali olay oldu
Öğrenciler, evleri gezerek atık topluyorÖğrenciler, evleri gezerek atık topluyor
19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Havalimanı’nda

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

19 yıl önce Türkiye'nin konuştuğu villa satışa çıkarıldı!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bu öneriler tam size göre!

Günün her saati uykusuz hissediyorsanız bunları deneyin

Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

Düşen kaya parçası 2 işçiyi ağır yaraladı

İstanbul Haliç'te tekne battı!

Haliç'te tekne battı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.