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GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI'NDA İLK GÜN//EK GÖRÜNTÜLER-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 07:40 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Söğütlüçeşme İstasyonu
-istasyona gelen vatandaşlar
-Vatandaşla röp
-Trene binenlerden detay
-Treni bekleyenler
-Halkalı ve Gebze tabelaları
-Küçükçekmece Mustafa Kemal İstasyonu
-İstasyona gelen yolcular
-Trenlerden görüntü
- Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ
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-Halkalı İstasyonu
-Vatandaş röp.
-İstasyondan görüntü
-Bekleyen yolcular
-Detaylar

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