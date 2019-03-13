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GEBZE-HALKALI BANLİYÖ TREN HATTI'NDA İLK GÜN//EK GÖRÜNTÜLERLE

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 07:26 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Söğütlüçeşme istasyonu
-istasyona gelen vatandaşlar
-Vatandaşla röp
-Trene binenlerden detay
-Treni bekleyenler
- Halkalı ve Gebze tabelaları
- Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ
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-Küçükçekmece Mustafa Kemal Durağı
-Durağa gelen vatandaşlar
-Trenlerden görüntü
-Detaylar

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