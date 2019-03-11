‘Gebze-Halkalı-Marmaray Hattı Henüz Hazır Değil’

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Gebze- Halkalı Marmaray hattı için uyarılarda bulundu. Sendikanın iddiasına göre hattın açılmasına engel çok önemli eksiklikler var ve bunlar giderilmeden erkenden hizmete girmesi büyük kazalara sebep olabilir.

BTS 1 nolu Şube Sekreteri Veysel Akbayer VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, hattın ilk olarak 1 Mart 2019’da test sürüşlerine başladığını belirterek, yetkililerin 10 Mart 2019 tarihi gibi kısa bir sürede bu hattı açmayı planladıklarını kaydetti. Akbayer, yaptıkları ikazlar neticesinde açılışta bir ertelemeye gidildiğini ancak sorunların devam etmesi sebebiyle risklerin aynen geçerli olduğunu ifade etti.

“Makinistlerin tecrübeleri yetersiz”

Gebze-Halkalı arasındaki hattın açılmasıyla bazı sorunların oluşacağını ve kazaların olabileceğini hissettiklerini ifade eden Veysel Akbayer, kötü şeyler yaşanmaması adına açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Akbayer, “Halkalı-Gebze hattı daha önce Ayrılıkçeşmesi- Kazlıçeşme ve tüp tünel olarak hizmete açılmıştı ve hala da sorunsuz olarak çalışmaya devam ediyor. Hattın diğer kalan tarafı ise iyileştirme yapıldıktan sonra açılmak isteniyor. 1 Mart’ta sürüş testlerine başlandı ve bu hattın ayın 10’unda açılacağına dair açıklamalarda bulunuldu. Ancak her şeyin yetersiz olması sebebiyle bu hattın erken olarak açılmasına biz karşı çıktık. Karşı çıkmamızın sebebi de buradaki emniyetin yeterli olmaması. Birinci neden makinistlerin tecrübesizliği. Ben 35 yıllık makinistim ve bu hatta çalışıyorum. Fakat Halkalı-Gebze arasındaki yol güzergahındaki sinyallerin ve makasların tamamen değişmesinden dolayı biz bunların yerlerini tam olarak bilmiyoruz. Her ne kadar tren otomatik olarak gitse de acil bir durumda manuel kullanmamız ve duruma müdahalede bulunmamız gerekecektir ve maalesef biz bu müdahalelerde bulunamayacağız ve bu da kazaya neden olacaktır” dedi.