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Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Açılışı dün gerçekleştirilen Gebze-Halkalı banliyö tren hattı bu sabah seferlerine başladı.

Açılışı dün gerçekleştirilen Gebze-Halkalı banliyö tren hattı bu sabah seferlerine başladı. İlk günden banliyö trenine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün gerçekleştirilen Gebze - Halkalı banliyö tren hattının seferleri bu sabah sat 06.00 itibariyle başladı. İşe ve okula gitmek için yola koyulan vatandaşlar banliyö trenine yoğun ilgi gösterdi.
Banliyö tren hattını kullanan ve yolculuğun çok rahat ve sessiz geçtiğini belirten bir vatandaş, “Bu ülkenin vatandaşı olarak çok mutluyum. Tüm yetkililere, sebep olanlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün ilk açılış, kızımı okula getirdim. Kartal’dan geldik Tuzla istasyonunda indik. Ben şimdi geri döneceğim. İlk gün olmasına rağmen çok rahat, sessiz, güzel bir yolculuk yaptık. İnsanlara baktığımda bir hayli memnun olduklarını gördüm. Gerçekten Allah razı olsun vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi

Gebze - Halkalı trenine ilk günden yoğun ilgi
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