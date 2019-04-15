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Gebze ile Erbil ticaret odaları arasında "kardeş oda" protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:03 | Son Güncelleme

Gebze ile Erbil ticaret odaları arasında ihracatın artırılması, karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi ve ticari bilgi ile deneyimlerin paylaşılması kapsamında "kardeş oda" protokolü imzalandı

ERBİL (AA) - Gebze Ticaret Odası (GTO) ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen imza törenine GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayyat'ın yanı sıra 13 Türk sanayici ile çok sayıda Iraklı iş adamı katıldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Çiler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak'ın güçlü tarihi, kültürel ve inanç bağları olduğunu belirterek, ticari ilişkilerle bu bağları daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Gebze'nin birçok sektörde ticaretin merkezi olduğuna dikkati çeken Çiler, "Biz genellikle buraya yapı malzemeleri, imalat ve kimya sektörleriyle girmek istiyoruz. Buranın yer altı zenginlikleri var ancak yer üstü zenginlikleri yok. Yer üstü zenginliği de bizde var." diye konuştu.

Ticaret odaları olarak ülkelerin gelişmesi konusunda köprü vazifesi üstlendiklerini dile getiren Çiler, tek amaçlarının ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayyat da imzalanan "kardeş oda" protokolünün iki ülke arasındaki ticari ilişkilere katkı sağlayacağını ifade etti.

Hayyat, "Protokol, ikili ticaret alanında bilgi alışverişi ve iş adamları için kolaylık sağlamayı amaçlanıyor." dedi.

Türkiye'nin önemli bir ticaret merkezi olduğunun altını çizen Hayyat, Gebze başta olmak üzere Türkiye'nin diğer bölgelerinde de ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.

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