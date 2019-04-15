ERBİL (AA) - Gebze Ticaret Odası (GTO) ile Erbil Ticaret ve Sanayi Odası arasında "kardeş oda" protokolü imzalandı.

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen imza törenine GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayyat'ın yanı sıra 13 Türk sanayici ile çok sayıda Iraklı iş adamı katıldı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Çiler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Irak'ın güçlü tarihi, kültürel ve inanç bağları olduğunu belirterek, ticari ilişkilerle bu bağları daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Gebze'nin birçok sektörde ticaretin merkezi olduğuna dikkati çeken Çiler, "Biz genellikle buraya yapı malzemeleri, imalat ve kimya sektörleriyle girmek istiyoruz. Buranın yer altı zenginlikleri var ancak yer üstü zenginlikleri yok. Yer üstü zenginliği de bizde var." diye konuştu.

Ticaret odaları olarak ülkelerin gelişmesi konusunda köprü vazifesi üstlendiklerini dile getiren Çiler, tek amaçlarının ülkenin gelişmesi ve kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.