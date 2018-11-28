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Gebze Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Viyadük Çöktü

28.11.2018 14:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında beton blok çöktü. Enkazın altında en az 4 işçi olduğu belirtiliyor

Gebze Kuzey Marmara Otoyolu İnşaatında Viyadük Çöktü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında viyadüklerden birinde, beton bloklardan biri montaj çalışması esnasında çöktü. İlk bilgilere göre beton blok üzerinde çalışan 4 işçi, çöken blokla birlikte aşağıya düştü ve beton bloğun altında kaldı. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer beton bloğun altında kalan işçilerden biriyle temas sağlandığını iki işçininse cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili iki müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

Saat sabah 11 sularında yaşanan kaza sonrasında olay yerine gelen itfaiye, 112 acil durum ve AFAD ekipleri enkaz altında kalan işçilere ulaşmaya çalışılıyorlar. İnşaatta çalışan diğer işçiler de arkadaşlarının kurtarılması çalışmalarına yardımcı oluyor. Beton blok parçalanarak vinçlerle kaldırılmaya çalışılıyor. Çalışma yapılan zeminin engebeli ve yağış nedeniyle çamur tabakası altında olması çalışmaları zorlaştırıyor.

Olayın ardından açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, enkaz altındaki işçilerden birinin bilincinin açık olduğunu, bu işçiyle temas kurulduğunu ve kendisine ulaşmaya çalışıldığını söyledi.

İnşattaki diğer işçiler ve görgü tanıklarından bazıları 30-40 metre yukarıdan aşağıya düşen beton blok üzerinde 6-7 işçi olabileceğini söylüyorlar.

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