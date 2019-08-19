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Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uluslararası birçok sanayi kuruluşunun yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boş arazide 4 adet el yapımı bomba bulundu.Edinilen bilgi ve iddiaya göre, saat 17.30 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi 1400.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uluslararası birçok sanayi kuruluşunun yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki boş arazide 4 adet el yapımı bomba bulundu.
Edinilen bilgi ve iddiaya göre, saat 17.30 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İhsan Dede Caddesi 1400. Sokak üzerindeki boş arazide yürüyen bir servis şoförü, Yüksek Gerilim Hattı’nın ayaklarında birbirine bağlı kablolar görünce durumdan şüphelenerek emniyet güçlerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bomba imha uzmanlarına haber verdi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları olay yerinde yaptığı incelemede yangın tüpüne bağlı 4 adet el yapımı bomba olduğunu tespit etti. Bomba imha uzmanları 1.5 saat süren çalışma sonrası direğe bağlı şekilde bulunan bombaları çıkartarak incelemek üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Binlerce insanın çalıştığı sanayi kuruluşlarının ortasında bulunan 4 adet el yapımı bombanın kim ya da kimler tarafından konulduğunu belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 adet bomba bulundu
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