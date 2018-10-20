"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı" temel atma töreni

KOCAELİ (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir." dedi.

Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Metro Hattı'nın temel atma töreninde konuşan Yıldırım, Kocaeli için bugün hayırlı bir hizmetin ilk harcını koymak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Millete, ülkeye sevgiyle hizmet ettiklerini, aralarındaki bağları sevgiyle güçlendirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Aramızda ne kadar sevgiyi yayarsak toplum olarak, ülke olarak millet olarak o kadar mutlu oluruz. Eğer hırslarımızı yener, paylaşarak yaşamayı bilirsek yoksulluğun olmadığı bir dünyada en iyi şekilde hayatımızı sürdürürüz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, aynı zamanda bereketli topraklara sahip olduğunu da anlattı.

Kocaeli'nin de 2 milyonu aşan nüfusuyla 81 il arasında çok özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, "Coğrafya olarak çok büyük değil. 3 bin 600 kilometrekare. Genişliğiyle belki de Türkiye'de arazisi en küçük illerden biri ancak Kocaeli insanının çalışkanlığı, üretkenliği, Kocaeli'yi Türkiye'de dördüncü büyük bir şehir yaptı. Siz yaptınız, sağ olun, var olun. Kocaeli, dünyanın 192 ülkesine mal satıyor, ihracat yapıyor." diye konuştu.