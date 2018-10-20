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"Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı" temel atma töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:53 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: (1) - "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir" - "Savunma sanayimizi tamamen milli ve yerli hale getirmek için büyük atılımlarımız var. Bu yıl, turizmde bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İhracat rekora koşuyor, ihracatın ithalatı karşılama oranı artmaya devam ediyor." - "Özellikle yurt dışında yayın yapan bazı gazeteler, televizyonlar, sosyal medya siteleri Türkiye'yi kötü göstermek için terör örgütleriyle sıkı bir iş birliği içinde çalışıyor. Bizim hedefimiz, ülkemizi, güzel Türkiye'yi medeni alemlerde daha yukarı taşıyıp lider ülkeler arasına sokmak"

KOCAELİ (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil, yöneten bir ülkedir." dedi.

Kocaeli metrosunun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Metro Hattı'nın temel atma töreninde konuşan Yıldırım, Kocaeli için bugün hayırlı bir hizmetin ilk harcını koymak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Millete, ülkeye sevgiyle hizmet ettiklerini, aralarındaki bağları sevgiyle güçlendirdiklerini söyleyen Yıldırım, "Aramızda ne kadar sevgiyi yayarsak toplum olarak, ülke olarak millet olarak o kadar mutlu oluruz. Eğer hırslarımızı yener, paylaşarak yaşamayı bilirsek yoksulluğun olmadığı bir dünyada en iyi şekilde hayatımızı sürdürürüz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, aynı zamanda bereketli topraklara sahip olduğunu da anlattı.

Kocaeli'nin de 2 milyonu aşan nüfusuyla 81 il arasında çok özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, "Coğrafya olarak çok büyük değil. 3 bin 600 kilometrekare. Genişliğiyle belki de Türkiye'de arazisi en küçük illerden biri ancak Kocaeli insanının çalışkanlığı, üretkenliği, Kocaeli'yi Türkiye'de dördüncü büyük bir şehir yaptı. Siz yaptınız, sağ olun, var olun. Kocaeli, dünyanın 192 ülkesine mal satıyor, ihracat yapıyor." diye konuştu.

- "Kocaeli-İstanbul iyice birbiriyle bütünleşmiş olacak"

Binali Yıldırım, Kocaeli'nin yaptığı ihracatla - ithalatla Türkiye'nin önde gelen illeri arasında olduğunu kaydetti.

Ulaşımda yer üstü kadar yer altını da kullanmanın önem arz ettiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kocaeli'de arazi çok yok, her taraf yol, kavşak, köprü. Artık yer üstü yetmiyor yerin altından yeni yollar yapmak gerekiyor. İşte tam da bu noktada çalışkan, gayretli Kocaeli Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, sizlere verdiği bir sözü daha yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyor. Geçen yıl tramvayın açılışı yapıldı. 10 kilometrelik tramvay hattına inşallah bu metro da önümüzdeki yıllarda eklenmiş olacak. Bugün bu sebeple bir araya geldik. Biraz sonra ilk harcını koyacağımız, Kocaeli'nin kalitesini, standardını daha da yükseltecek, bu metromuz hayırlı - uğurlu olsun. Metro yapılınca Darıca-Gebze-OSB arası sadece 19 dakikaya inecek. 12 istasyon ve inşaat bittiğinde Kocaeli'de toplu ulaşım kuzeyden güneye çok daha rahatlayacak, çile sona erecek. Kocaeli'yi İstanbul'un demir yollarına bağlamayı hedefleyen bu yatırımla Kocaeli-İstanbul iyice birbiriyle bütünleşmiş olacak. Tabii burada inşaa edilecek metronun diğer metro hatlarından bir farkı var." diye konuştu.

Bu metrolarda dünyanın en son teknolojisinin kullanılacağını bildiren Yıldırım, buradaki metro araçlarının tam otomatik, akıllı metro olacağını, sürücüsünün bulunmayacağını, kumandayla merkezden yönlendirileceğini ve o şekilde hizmet vereceğini söyledi.

- "İstikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz"

"Bugün atacağımız temel, devletimizi karalayıp, milletimizin gelecek umutlarını kırmak için kampanya başlatanlara verilecek en güzel cevap olacaktır." diyen Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ekonomimizi zora sokmak için ittifak kuran şer güçler, 5 milyar lira tutarındaki bu yatırımla eminim ki şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. Ekonomimizi millileştirme, yerlileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Savunma sanayimizi tamamen milli ve yerli hale getirmek için büyük atılımlarımız var. Bu yıl, turizmde bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İhracat rekora koşuyor, ihracatın ithalatı karşılama oranı artmaya devam ediyor. İzmit Körfezi'nde gemilerin biri giriyor, biri çıkıyor. Uluslararası taşıma yapan tırlarımız vızır vızır çalışıyor. Yollarımızda trafik her geçen gün artıyor. İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Artık ensesine vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir Türkiye yok. Türkiye ensesine vurulup ekmeği alınan bir ülke değildir. Türkiye bölgesinde olayları seyreden değil yöneten bir ülkedir. Çünkü Türkiye'nin başında milletini, ülkesini seven Türkiye sevdalısı lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı var."

Yıldırım, "Özellikle yurt dışında yayın yapan bazı gazeteler, televizyonlar, sosyal medya siteleri Türkiye'yi kötü göstermek için terör örgütleriyle sıkı bir iş birliği içinde çalışıyor. Bizim hedefimiz, ülkemizi, güzel Türkiye'yi medeni alemlerde daha yukarı taşıyıp lider ülkeler arasına sokmak. Başarır mıyız? Elbette başarırız. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, sanayiden ticarete, tarıma kadar her alanda büyümeyi, Türkiye'yi daha ileri hedeflere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

- "Onlar konuşur, biz yaparız"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle gelecek yıllarda çok daha hızlı şekilde kalkınmayı sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım, Türkiye'yi 100 yılın lider ülkeleri arasına dahil edeceklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2000'li yıllarda başlattıkları altyapı yenileme çalışmalarının, yönetim yapısındaki değişiklikle yeni bir dinamizm kazandığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yaptığımız bütün otoyollar, bölünmüş yollar, tüneller, köprüler, insanımızın güvenliği, konforu, daha güzel bir seyahati için yapılmıştır. İzmit'te Osmangazi Köprüsü yapıldı. Bu köprü 50 yıl konuşuldu. Onlar konuşur, biz yaparız. Havayolunu halkın yolu haline getirdik. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında yaptığımız gibi Ankara'dan Sivas'a da şimdi hızlı tren tüm hızıyla devam ediyor. Şehirlerimizdeki metro alanını tren yolları gibi yaygınlaştırıyoruz. Şehir içi banliyö hatlarını metro standardına yükseltiyoruz."

Sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım, bugün atacakları temel gibi hizmetlerle insanların yüzünü güldürmeyi, hayat kalitesini artırmayı sürdürdüklerini çünkü bu milletin hizmetlerin en güzeline layık olduğunu kaydetti.

(Sürecek)

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Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil hatt Kocaeli TBMM Başkanı Binali Yıldırım temel atma töreni

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