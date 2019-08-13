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Gebze’de 3 yerde çıkan yangında 20 dönüm sit alanı zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 20:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar’da 3 farklı noktada aynı anda başlayan yangında, çoğunluğunu zeytin ağaçlarının oluşturduğu 20 dönümlük sit alanı zarar gördü.Yangın, Eskihisar Mahallesi Sungurca Caddesi mevkiinde saat 17.00 sıralarında başladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar’da 3 farklı noktada aynı anda başlayan yangında, çoğunluğunu zeytin ağaçlarının oluşturduğu 20 dönümlük sit alanı zarar gördü.
Yangın, Eskihisar Mahallesi Sungurca Caddesi mevkiinde saat 17.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, Sungurca mevkiinde bulunan sit alanı özelliğindeki zeytin ağaçlarının olduğu arazide 3 farklı noktada aynı anda yangın başladı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve tankerler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan 1 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldüğü yangında 20 dönüm arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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