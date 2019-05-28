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Gebze’de 35 bin TL’lik kablo çalan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden 35 bin TL değerindeki kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan bir yapı malzemelerinin satıldığı iş yerine giren şahıslar, 110 metre uzunluğunda ve piyasa değeri 35 bin TL olan elektronik kabloları çalarak kayıplara karıştı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden 35 bin TL değerindeki kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Gebze Barış Mahallesi’nde bulunan bir yapı malzemelerinin satıldığı iş yerine giren şahıslar, 110 metre uzunluğunda ve piyasa değeri 35 bin TL olan elektronik kabloları çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından kabloların çalındığını fark eden iş yeri sahibi konuyu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. İhbarın ardından konuyla ilgili inceme başlatan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından olayı gerçekleştiren şahısların H.T. ve S.Ç. olduğunu belirledi. Tespit sonucu 2 şahıs, ikametlerine yapılan baskın sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede çok sayıda sabıka kaydının olduğu belirlenen H.T. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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