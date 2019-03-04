HABER

Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün gece meydana gelen cinayet sonrası olay yerine gelen acılı amca, ailesinden 3 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak’ta meydana geldi.

Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün gece meydana gelen cinayet sonrası olay yerine gelen acılı amca, ailesinden 3 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan isimli şahıs, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu’nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayığlu ve Adem Dayıoğlu’na defalarca ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi hayatını kaybederken, Ferhat Aslan daha sonra aynı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ferhat Aslan, Ayşe Dayıoğlu, Feridun Dayıoğlu ve Adem Dayığlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. 4 kişinin cenazesi otopsi incelemeleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayı telefonla haber alan amca İsmail Dayıoğlu ise İzmit’ten Gebze’ye gelerek 3 yakınını kaybettiği evin önünde taziyeleri kabul etti. Olayın henüz bilmedikleri bir tartışma sonucu olduğunu söyleyen İsmail Dayıoğlu, “Yeğenlerim öldü. Damat vuruyor bunları. Başka ne olduğunu bilmiyorum. Bizi aradılar telefonla çıktık geldik. Ev giremedik morgtaydılar, oraya gittik. Olayda 4 kişi ölüyor. Abimin hanımı, abimin 2 oğlu, bir de damat kendini vuruyor. Tartışma olmuş aralarında ama ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kumurumda yapılacak incelemenin ardından Dayıoğlu ailesine ait 3 cenazenin memleketleri Sakarya’nın Akyazı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

Gebze’de 4 kişin ölüdüğü cinayeti amca anlattı

PARTNER Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri Kim olduğunu tanıdınız mı? O artık Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri
Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktıBekçilerin şüphelendiği 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Van'da iş yerinde 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiVan'da iş yerinde 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Sivas'taki 'Delik Tepe'nin gizemi!

Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.