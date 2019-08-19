HABER

Gebze’de 60 evi tahliye ettiren yıldırımın düşme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında zarar gören 60 daire ev sahipleri tarafından tahliye edilirken, yıldırım düşmesi anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede 14 katlı apartmanın çatısına düşen yıldırım sonrası çıkan yangında 60 daire zarar gördü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında zarar gören 60 daire ev sahipleri tarafından tahliye edilirken, yıldırım düşmesi anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede 14 katlı apartmanın çatısına düşen yıldırım sonrası çıkan yangında 60 daire zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binadaki dairelerde bulunan elektronik eşyaların büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası binada zarar görmeyen eşyalarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar, tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.

"Canımızı kurtardığımıza dua ediyoruz"
Bina sakinlerinden Turgut Suscal yaptığı açıklamada, “Sabah saat 05.00 gibi şimşek çakması ve aşırı patlama sesiyle çocuklar uyanıyor. Uyanma esnasında küçük kızım bir koku geldiğini ifade ediyor. Eşim çıktığında evimizi komple duman sarmış. Çocukları aldıktan 2 dakika sonrada alevli bir yangın olmuş. Evimizdeki her şey kullanılamaz durumda. Canımızı kurtardığımıza dua ediyoruz. Emlak Konut’un da bu zararları karşılamasını, gelip bakmasını istiyoruz. Koku gidecek gibi değil. En kapalı yerdeki eşyalarımıza bile is ve duman işlemiş durumda” dedi.

“Evlerimizi tahliye ettik”
Olay gecesini anlatan Pınar Kesemen ise, “Sabah saat 04.00-05.00 gibi oldu. Yataklarımızdan kalktık, balkonlara çıktık. 14 katlı bina, 60 dairenin hepsi zarar gördü. Daire içlerimiz, ortak alanlarımız zarar gördü. Balkonlardan sarktık. Merdivenlerle itfaiye ekipleri bizi tahliye etti. Elektrik, doğal gaz hiçbir şey yok. Tahliye ettik. Hiçbir şey yapamıyoruz. Zarar nedir onu bilmiyoruz. Zarar nedir bilmiyoruz. Can kaybı olmadı” şeklinde konuştu.

Olay anı kameralara yansıdı
Geçtiğimiz gün yağan sağanak yağmur ile birlikte Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde bir sitedeki binaya düşen yıldırım güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Sabah saat 05.00 sıralarında gerçekleşen olayın görüntülerinde yıldırım düşmesiyle birlikte gökyüzü bir anda aydınlanıyor.

PARTNER Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü Denizde buldular! Şaşkına çeviren görüntü
Halk otobüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybettiHalk otobüsünün çarptığı küçük çocuk hayatını kaybetti
Kardeşinin hayatını böyle kurtardıKardeşinin hayatını böyle kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Van Büyükşehir Belediyesi'nin makam odasında dikkat çeken detay

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.