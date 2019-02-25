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Gebze'de birbiriyle bağlantılı 2 cinayette, 9 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin tutuklandığı birbiriyle bağlantılığı 2 kişinin öldürülmesi olaylarıyla ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geçen yıl 5 kişinin tutuklandığı birbiriyle bağlantılığı 2 kişinin öldürülmesi olaylarıyla ilgili 9 kişi daha gözaltına alındı. Gebze'de geçen yıl 13 Ekim tarihinde Osman Kaya'nın ve 11 Kasım tarihinde Oğuzhan Tatar'ın sokaklarda öldürülmesi olaylarını inceleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler M.F.T. (21), O.E. (19), Ö.B. (21), S.Ç. (22) ve T.T. (23) tutuklandı. Birbiriyle bağlantılı olan her iki olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, yapılan teknik ve fiziki takiple, bu kişileri cinayetlere azmettiren, silah temin eden ve onları saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan 12 kişiyi daha tespit etti. Gebze ve Çayırova'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, B.Y. (48), F.O. (25), S.G. (26), O.B. (24), A.P. (33), A.Ö. (21) ve A.K. (58) ile oğulları B.K. (28) ve B.K.'yi (25) gözaltına aldı. O.A. (20), S.A. (21) ve E.Y.'nin (22) ise başka suçlardan cezaevinde olduğu saptandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 9 şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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