Gebze'de birbiriyle bağlantılı 2 cinayette, 9 kişi gözaltına alındı (2)

2 K\u0130\u015e\u0130 TUTUKLANDI\nKocaeli'nin Gebze il\u00e7esinde 2 ki\u015finin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesiyle ilgili g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 9 ki\u015fiden karde\u015f olan B.K. ve B.K. tutuklan\u0131rken, 7 ki\u015fi ise adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.PARTNERPopo esteti\u011fi yapt\u0131ran \u00fcnl\u00fcler\u00d6demi\u015f'te yolcu treni trakt\u00f6re \u00e7arpt\u0131\u00a0Memleketine giden sahibinin d\u00fckkana kilitledi\u011fi k\u00f6pek kurtar\u0131ld\u0131
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