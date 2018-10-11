Gebze'de çocukların kavgasına büyükler karıştı: 3 yaralı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çocukların kavgasına büyükler karıştı. Sopa, taş, tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Beylikbağı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Bunun üzerine çocukların aileleri arasında başlayan tartışma da kavgaya dönüştü. Sopa, taş, tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada M.S.Ç., N.Ç. ve S.Ç. tüfekle ateş açılması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalışması yetersiz kaldı. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılardan ikisi Darıca Farabi Devlet Hastanesi bir yaralı da Gebze'de özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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