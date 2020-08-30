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Gebze’de depo yangını 2 saatlik çalışma ile söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içinde plastik malzemeler ve madeni yağların bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü.Yangın, sabah saat 10.40 sıralarında Gebze Barış Mahallesi 1805.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içinde plastik malzemeler ve madeni yağların bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü.
Yangın, sabah saat 10.40 sıralarında Gebze Barış Mahallesi 1805. Sokak üzerinde bulunan içerisinde plastik madde ve madeni yağların bulunduğu tır servisi olarak da kullanılan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde depoda bulunan plastik malzemeler ve madeni yağlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm depoyu sardığını görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 6 ayrı iş yerinin bulunduğu deponun kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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