Gebze'de 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 10 gün sürecek 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası', 65 ülkeden 270 sporcunun katılımıyla başladı.

Gebze Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile otelde düzenlenen 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası', 65 ülkeden gelen 270 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada ilk hamleyi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptı. Köşker ve Tulay, 10 gün sürecek şampiyonada sporculara başarılar diledi. Gebze Belediye Başkanı Köşker, "9 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde her yıl yapmış olduğumuz satranç müsabakaları bu yıl da devam ediyor. Ama bunun farklılığı şu geçen yıl yapmış olduğumuz Avrupa şampiyonası satranç müsabakasını bu sene aldığımız kararla Dünya Şampiyonası olarak değiştirdik. 65 ülkeden 211 yabancı sporcumuz, Türkiye'den katılımla birlikte 267 sporcumuz bu müsabakada yarışacak" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay ise "Bu büyük şampiyonada bir katılım rekoruna imza attık ve 65 ülkeden 267 sporcuyu ülkemizde burada buluşturduk. Satranç son yıllarda olduğu gibi Gebze'de büyük bir heyecanın vesilesi olacak. Bu heyecanı hamleleriniz aracılığı ile yerkürenin dört bir yanına yayacağız hep birlikte. Türkiye Satranç Federasyonu olarak tüm dünyaya benzersiz bir spor şölenini sunmaya hazırız. Tüm katılımcılara keyifli bir şampiyona diliyorum" diye konuştu.