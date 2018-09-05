HABER

Gebze'de 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 10 gün sürecek 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası', 65 ülkeden 270 sporcunun katılımıyla başladı.

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 10 gün sürecek 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası', 65 ülkeden 270 sporcunun katılımıyla başladı.

Gebze Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile otelde düzenlenen 'Dünya Gençler Satranç Şampiyonası', 65 ülkeden gelen 270 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada ilk hamleyi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay yaptı. Köşker ve Tulay, 10 gün sürecek şampiyonada sporculara başarılar diledi. Gebze Belediye Başkanı Köşker, "9 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde her yıl yapmış olduğumuz satranç müsabakaları bu yıl da devam ediyor. Ama bunun farklılığı şu geçen yıl yapmış olduğumuz Avrupa şampiyonası satranç müsabakasını bu sene aldığımız kararla Dünya Şampiyonası olarak değiştirdik. 65 ülkeden 211 yabancı sporcumuz, Türkiye'den katılımla birlikte 267 sporcumuz bu müsabakada yarışacak" dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay ise "Bu büyük şampiyonada bir katılım rekoruna imza attık ve 65 ülkeden 267 sporcuyu ülkemizde burada buluşturduk. Satranç son yıllarda olduğu gibi Gebze'de büyük bir heyecanın vesilesi olacak. Bu heyecanı hamleleriniz aracılığı ile yerkürenin dört bir yanına yayacağız hep birlikte. Türkiye Satranç Federasyonu olarak tüm dünyaya benzersiz bir spor şölenini sunmaya hazırız. Tüm katılımcılara keyifli bir şampiyona diliyorum" diye konuştu.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar varKaraman’da korkunç kaza! Yaralılar var
Eskişehir'de sulama kanalında ceset bulunduEskişehir'de sulama kanalında ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brunson davasına bakan savcı değişti

Brunson davasına bakan savcı değişti

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Kahramanmaraş'ta tamir etmek için girdiği taş kırma makinesinde sıkışan usta feci şekilde öldü!

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Karaman’da korkunç kaza! Yaralılar var

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

Bursa'da salıncakta dehşet! 8 yaşındaki kız çocuğunun boğazına dolanan ip canından ediyordu

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan ortak açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.