Gebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 6 şüpheli yakalandı. 8 Temmuz tarihinde Arapçeşme Mahallesi’nde, 20 Temmuz tarihinde İnönü, 21 Ağustos’ta Mimar Sinan Mahallesi, 5 Eylül tarihine ise yine Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan evlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3 ay içerisinde 4 ayrı evden hırsızlık yapan şahısların aynı kişiler olduğu tespit etti.

Evlerden çok miktarda ziynet eşyası çaldıkları belirlenen şahısların D.K., B.K., D.K., İ.K., A.Y. ve M.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şahısların yaşadıkları Gebze ilçesi Özgürlük Mahallesi ve İnönü Mahallesi’ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda B.K., D.K., A.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında basın mensuplarını gören B.K. ve D.K. isimli iki kadın, gazeletecilere saldırmaya çalıştı.

Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan B.K. ve D.K. isimli 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ve M.K. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



