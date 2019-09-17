HABER

Gebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Gebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanarak gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili 6 şüpheli yakalandı. 8 Temmuz tarihinde Arapçeşme Mahallesi’nde, 20 Temmuz tarihinde İnönü, 21 Ağustos’ta Mimar Sinan Mahallesi, 5 Eylül tarihine ise yine Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan evlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3 ay içerisinde 4 ayrı evden hırsızlık yapan şahısların aynı kişiler olduğu tespit etti.
Evlerden çok miktarda ziynet eşyası çaldıkları belirlenen şahısların D.K., B.K., D.K., İ.K., A.Y. ve M.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şahısların yaşadıkları Gebze ilçesi Özgürlük Mahallesi ve İnönü Mahallesi’ndeki adreslerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda B.K., D.K., A.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahıslar işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında basın mensuplarını gören B.K. ve D.K. isimli iki kadın, gazeletecilere saldırmaya çalıştı.
Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan B.K. ve D.K. isimli 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.Y. ve M.K. isimli 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı

Gebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı

Gebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Devrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandıDevrilen ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Şanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandıŞanlıurfa’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.