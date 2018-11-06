Gebze'de, fabrika çatısında yangın (1)

GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın bacasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal madde üretilen fabrikanın bacasını saran alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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