Gebze'de, fabrika çatısında yangın (2)

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan kimyasal madde üreten bir fabrikanın çatısında çıkan yangında dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kimyasal madde üreten bir fabrikanın çatısında, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiyeye haber verildi. Çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekipleri hızla olay yerine geldi. İtfaiye merdivenleri ile su tutularak alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikanın çatısında hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.
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