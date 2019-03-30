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Gebze'de fabrika yangını (4) - DRONE GÖRÜNTÜLERİ

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 22:01 | Son Güncelleme

Gebze'de sünger fabrikasında yangın   KONTROL ALTINA ALINDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gebze'de sünger fabrikasında yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla'dan gelen itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra içeriye girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Gebze'de sünger fabrikasında yangın (3)Gebze'de sünger fabrikasında yangın (3)
Gebze’de fabrikadaki yangın havadan görüntülendiGebze’de fabrikadaki yangın havadan görüntülendi
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