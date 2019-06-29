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Gebze'de mahalle halkının yol isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 23:26 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi sakinleri 50 yıldır yaşadıkları mahallelerinde yol olmadığı için zor günler yaşıyor.

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi sakinleri 50 yıldır yaşadıkları mahallelerinde yol olmadığı için zor günler yaşıyor. Mahalle sakinleri yıllardır komşularının tarlalarını kullanarak evlerine ulaştıklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Cumaköy Mahallesi sakinleri, 70 haneli mahallede elektirik, su ve kanalizasyon olduğunu, fakat evlerine gidecek yol bulunmadığın söyledi. Cumaköy Mahallesi sakinlerinden Abdurahman Bektaş, "Cumaköy Mahallesi Uludere Caddesi Öteyüz mevkii burası. Belediye caddenin ismini verdi. Elektriğimiz geldi, suyumuz geldi ve kanalizasyon geldi. Ayrıca imar affından da yaralandık ama bizim bu kullandığımız yol kadostro yolu değil. Yolumuz yok, insanların arazisinden geçiyoruz. Buralar hep şahıslara ait. Şahıs arazilerinden elektrik hatlarını geçirdiler, kanalizasyonu geçirdiler, su geçirdiler ama bir türlü yolumuzu yapmadılar. Belediyeye gidip müracaat ettik. Bize buranın yolunu vermeyeceklerini söylediler. Kimse bizi umursamıyor. Bizim büyük sıkıntımız var. Bazen arazi ve tarla sahipleri kızıyor, yolu kapatıyorlar. Neden kapattın da diyemiyoruz, çünkü adamın kendi arazisi. Üstünden geçiyoruz. Türkiye’nin sanayide başkenti olan Gebze’nin merkezinde yaşıyoruz ama böyle bir mağduriyetimiz var" dedi.

'BİR AN ÖNCE YOL YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Mahallelerine bir an önce yol yapılması gerektiğini ifade eden Ahmet Bektaş ise "Şu an bulunduğumuz yer Ulu Dere Caddesi olarak geçiyor ama cadde olarak yol yok burada. Kullandığımız tarla yolunu kendi imkanlarımızla yaptık. Kanuni olarak bir yol yok. Çocuğum var spastik engelli, kaç sefer burada suların içerisine düşmesi sonucu tehlikeler atlattı. Ben 1970 yılından beri buradayım. Hala aynı. Çok perişanız. Devletimizden bir an önce yol yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'10 YILDIR VATANDAŞIN TARLASINDAN GEÇİYORUZ'

Mahallede oturan Kaya Ayyıldız da, "Denizli, Mollafenari, Cuma Köy ve diğer çevre köyleri olmak üzere yüzde 98 kadastro yolu yoktur. Fakat dedelerimizin, ninelerimizin yüzlerce yıldır kullandıkları yol ile herkes birbirinin tarlasından geçerek ulaşımlarını sağlıyorlardı. Biz de 10 yıldır bir vatandaşın tarlasını yol olarak kullanıyorduk. Buradan geçip gidiyorduk. İleride evimiz var, hayvanlarımız var, bahçemiz var. Fakat bu tarlayı mülk sahibi kapattı. Biz burada yerimize ulaşamıyoruz. Biz yetkililerden 60- 70 hanenin yol sorununu çözmesini istiyoruz" dipye konuştu.

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