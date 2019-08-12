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Gebze'de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçlara ulaştı.

Gebze'de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın ağaçlara ulaştı. İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alıp, müdahalede bulundu.
Yangın, öğleden sonra, Pelitli Mahallesi’ndeki mesire alanında çıktı. Kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek, genç çam fidanlarını da tutuşturdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı ancak alevler lojistik firmasının bahçesinde bulunan boş TIR dorsesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yanan dorseyi söndürdü. Çok sayıda genç çam fidanı yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Gebze'de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradıGebze'de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradıGebze'de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradıGebze'de mesire alanındaki yangın, ağaçlara sıçradı

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