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Gebze’de mesire alanındaki yangın, fabrikalara sıçradı (3)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın, bölgedeki iki fabrikaya sıçradı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, mesire alanında çıkan yangın, bölgedeki iki fabrikaya sıçradı. Sinek ilaçları üreten fabrikada patlamalar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde bugün öğleden sonra mesire alanında kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, genç çam fidanlarını tutuşturdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir ormanlık alana yayılan yangın bir lojistik firmasının bahçesinde bulunan TIR’ın boş dorsesine, boya fabrikasına ve sinek ilaçları üreten bir başka fabrikaya sıçradı. Dorse söndürülürken, boya üreten fabrikadaki yangın da kontrol altına alındı. Sinek ilaçları üreten fabrika alev alev yanarken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.
​Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediliyor.
Ormanlık alanda ve fabrikadaki yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

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