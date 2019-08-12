HABER

Gebze’de mesire alanındaki yangın, fabrikalara sıçradı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 19:22 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yangının yüzde 98 oranında kontrol altına alındığını belirterek, “Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama ancak orman yangını olarak başladığını biliyoruz.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yangının yüzde 98 oranında kontrol altına alındığını belirterek, “Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama ancak orman yangını olarak başladığını biliyoruz. Şu an yüzde 98 oranında kontrol altına alınmış durumda. 30’a yakın itfaiye aracı, arozözler, iş makineleri, tüm makine teçhizat sevk edilmiş durumda. Havadan da müdahale devam ediliyor. Şu ana kadar bir fabrikamız yanmış durumda, 1 fabrikayla ilgili olarak da soğutma çalışmaları devam ediyor. Onun dışında hayati bir tehlike söz konusu değil. Bayram nedeniyle yanan fabrikada faaliyet olmadığı, sadece bekçinin olduğu, onun dışında herhangi bir çalışanın bulunmadığı tespit edildi. Fabrikanın ortaklarından birisi buradaydı. O da bu durumu doğruladı. Yakın bir zaman içerisinde tamamen kontrol altına almış olacağız.” dedi.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise hem ormanlık alanda, hem de fabrikalarda çıkan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıklayarak, şöyle konuştu:
“Nereden kaynaklandığı belli olmayan bir yangın. Kocaeli Büyükşehir ve ilçelerden itfaiye ekipleri buraya geldiler. Şu an valilik kriz ekibi oluştu. Onlarla sürekli istişare halindeyiz. Hem kamu kurum ve kuruluşlarından iş makineleri, Büyükşehir ve çevre ilçelerden itfaiyelerimizi buraya sevk ettik. Şu anda bir fabrikamız yandı. O fabrikada hemen hemen hiçbir şey kalmadı. O fabrikamızdaki yangın kontrol altında sayılır. Yangını bina içerisinde hapsederek bitirmeye çalışıyorlar. Yanındaki iş yeri ve fabrikalara sirayet etmemesi için yoğun çaba sarf ediyorlar. Ormanlık alanda da çok az bir alanda kısmı küçük yangınlar devam ediyor. Arkadaşlarımız söndürüyorlar. Genel alanda soğutma için çalışmalar yapılıyor. Hem fabrika, hem ormanlık alandaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.”

FOTOĞRAFLI

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
GÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de orman yangınıGÜNCELLEME 3 - Balıkesir'de orman yangını
Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktıMotosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

Piknik ateşi ormanı yaktı

Piknik ateşi ormanı yaktı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Erzincan'da 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir

Bakanlık duyurdu! 1 terörist öldürüldü

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.