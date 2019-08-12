Gebze'de mesire alanındaki yangın, fabrikalara sıçradı (5)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği, Gebze’de çıkan yangınla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Saat 15.15’te Gebze Pelitli mevkiinde çıkan yangının henüz çıkış nedeninin belirlenemediği belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

“Henüz nedeni tespit edilememiş bir yangın ihbarı alınması üzerine Kocaeli Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında derhal faaliyete geçirilmiş olup, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 22 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve 95 personel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 18 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 1 dozer, 70 itfaiye personeli, Tuzla Belediyesi’ne ait 7 itfaiye aracı ile yangına müdahale edilmeye başlanmış, çıkan yangında 30 hektarlık alan zarar görmüş bunun büyük bölümü örtü yangını olup yanan alan yakınında bulunan 1 lojistik firmasına ve 1 plastik fabrikası bahçesinde bulunan bir kısım plastik madde ile 1 adet araç dorsesi yanmış yine bir kozmetik fabrikasının birinci kısmı tamamen yanmış, yangın ikinci kısma sıçramadan 18.30 saatleri civarında ormanlık alanda çıkan yangınla birlikte kontrol altına alınmıştır. Ormanlık alanda ve yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Yangın alanında olası durumlara karşı müdahale etmek üzere Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait 1 koordine ekibi ile 4 adet 112 Acil ambulans ve sağlık ekibi hazır bulundurulmuştur. Yangında herhangi bir can kaybı olmamış, yangına müdahale esnasında dumandan etkilenen 3 görevliye 112 sağlık ekiplerince müdahale edilmiştir. Halen soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Çıkan yangınla ilgili soruşturmaya başlanılmıştır.”

