HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gebze’de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

Gebze’de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

17.03.2021 14:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gebze’de öldürülen avukat için meslektaşlarından saygı duruşu

Gebze’de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi’ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan, Y.Y.

Gebze’de haciz işlemi sırasında öldürülen Avukat Ersin Arslan için Çağlayan Adliyesi’ndeki meslektaşları saygı duruşunda bulundu.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün icra memurlarıyla birlikte hacze gelen Avukat Ersin Arslan, Y.Y. isimli zanlı tarafından tabancayla vurarak öldürmüştü. Genç avukatın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Yapılan otopsi işleminin ardından cenaze yakınları tarafından alınarak Esenler’e götürüldü.
Öldürülen genç avukatın meslektaşları Çağlayan Adliyesi’nde saygı duruşunda bulundu. Adliye içerisindeki atrium alanında toplanan avukatlar 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
İntihar eden arkadaşının ellerini bağlayışını bile izlemişİntihar eden arkadaşının ellerini bağlayışını bile izlemiş
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

Son Dakika: Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Artvin'deki köyde yangın! 50'ye yakın ev alev aldı

Niğde Valisi Şimşek: Kırmızı kategoriye girmemize çok az kaldı

Alarm zilleri bu kez o için çalıyor! 'Kırmızıya çok az kaldı'

18 Mart'ta bankalar açık mı? 18 Mart'ta bankaların çalışma saatleri...

18 Mart'ta bankalar açık mı?

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz

Vaka sayısının arttığı ilde kırmızı alarm! 'Sokağa çıkmayın'

Dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan İranlı Şişli'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! Şişli'de yakalandı

Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi? Çanakkale geçilmez ne anlama geliyor?

Çanakkale geçilmez sözü nasıl söylendi ve ne anlama geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.