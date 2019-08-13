HABER

Gebze'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 18:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Gebze'de orman yangını

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze Eskihisar Mahallesi Sungurca mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Aynı anda 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye olay yerine ulaşmadan önce bölgedekiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Gebze, Darıca ve Çayırova itfaiyelerinden gelen ekipler yangına farklı noktalardan müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği tespit edilmeye çalışılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gebze'de orman yangınıGebze'de orman yangınıGebze'de orman yangınıGebze'de orman yangını

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)Boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarılamadı (2)
Şanlıurfa'da 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildiŞanlıurfa'da 14 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.