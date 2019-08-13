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Gebze'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 22:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze Eskihisar Mahallesi Sungurca mevkiinde bulunan ormanlık alanda başladı. Aynı anda 3 farklı noktada bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye olay yerine ulaşmadan önce bölgedekiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Gebze, Darıca ve Çayırova itfaiyelerinden gelen ekipler yangına farklı noktalardan müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği tespit edilmeye çalışılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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