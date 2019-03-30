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Gebze'de sünger fabrikasında yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 20:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki sünger fabrikasında yangın çıktı.

Gebze'de sünger fabrikasında yangın (1)

Dinçer ABBİR-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki sünger fabrikasında yangın çıktı. Ara ara patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 yolu kenarında bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Gebze'de sünger fabrikasında yangın (1)Gebze'de sünger fabrikasında yangın (1)Gebze'de sünger fabrikasında yangın (1)

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