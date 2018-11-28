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Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (10)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak yaralanan Kani Öztürk isimli işçi saat 14.40 sıralarında enkaz altından çıkarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak yaralanan Kani Öztürk isimli işçi saat 14.40 sıralarında enkaz altından çıkarıldı. 112 Acil ekibinin müdahalesinin ardından yaralı işçi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Enkaz altında kaldığı söylenen Mehmet Canpolat isimli işçinin yakınları ise olay yerinde gözyaşları içerisinde çalışmaları takip etti. AFAD, UMKE, itfaiye ve arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan çok sayıda kurtarma ekibi, enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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