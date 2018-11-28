Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (10)

CHP MİLLETVEKİLLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Fatma Kaplan Hürriyet sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Kocaman bir beton blok düşmüş. İlk katı atılmış ikinci katı atılırken bu düşme olayı meydana geliyor. Belli ki taşımamış ve hava koşulları da belli ki hesaba katılmamış. Valilikten de olay yerinden de aldığımız bilgilerde normalde 2 günde bir beton blok atılması gerekiyormuş. Ama havaların soğuması nedeniyle 3-3,5 güne çıkarılmış. Ama belli ki bu da yetmemiş, hava koşulları hesaba katılmadan böyle bir elim kaza meydana geliyor. Bir işçimizin cansız bedenine ulaşılmış ve diğer işçilerimizi de çıkarılmaya çalışılıyor. Vücut bütünlüğü bozulmadan çıkarılmaya çalışılıyor. Çok ince çalışılıyor anladığımız kadarıyla çok ince demirler kesilerek çalışılıyor. 1-2 saat sürecektir. Teknik incelemelerden sonra daha detaylı açıklama yapacağız ama biz bütün iş kazalarında öngörülemeyen şeyler nedeniyle ya da öngörülmesi gereken, hesaplanması gereken şeyler varken hesaplanmaması ne yazık ki insanlarımızın hayatına mal oluyor. Bu tür kazaları biz çok kaza diye nitelendirmiyoruz. Aslında bu tür şeyler cinayettir. Böylesi ballandıra ballandıra mega projeler diye anlatılan şeylerde böylesi kazaların öngörülememesi gerçekten yazık ve insanların hayatına mal oluyor. Biz bir insanımız bile hayatını yitirdiğinde bu hepimizi ciddi anlamda yürekten yaralayan şeyler. İncelemelerimize devam edeceğiz. Tabi ki buradaki teknik heyetin gönderdiği raporlara da bakacağız. Ne kadar şaibe var ya da yok bunları da inceleyeceğiz. Bizler teknik insanlar değiliz. Çok net şeyler söylemeye de yetkin değiliz. Ama biz de bu olayın takipçisi olacağız. Ciddi ihmaller olduğunu görüyoruz açıkçası. En azından ilk tablo bize onu gösterdi. Böylesi bir projede böylesi bir kazanın öngörülememiş olması bize bir ihmal olduğunu gösteriyor. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

'YAYIN YASAĞI OLDUKÇA MANİDAR'

Yayın yasağını eleştiren Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu tür kazalar sonucunda getirilen yayın yasağı da oldukça manidar. Kimden ne saklıyoruz? Türkiye'de ne yazık ki getirilen yayın yasakları nedir ne değildir anlamış değiliz. Bir şey mi gizlenmeye çalışılıyor? Düşündürtüyor tüm Türkiye'yi. Bu yayın yasağının manidar olduğunu düşünüyoruz. Biz de bir şeylerden şüphelenerek hızlıca geldik bakalım diye. Yayın yasağı neden getirilir? Vatandaştan ne saklanır? Bunu da bize zaman gösterecek biz de takip edeceğiz" diye konuştu.

'GELİŞMİŞ ÜLKELER PROJELERDE İNSANLARIN ÖLMEMESİYLE ÖVÜNÜYOR'

Gelişmiş ülkelerde mega projelerde insanların ölmemesiyle övünüldüğünü söyleyen Ali Şeker ise şöyle konuştu:

"Burada bir iş kazası var. İş kazası varsa ihmal de var. Bu ihmalin ne olduğu, neden bunların yaşandığı ve bunun kader olmadığı ortada. Bunlar maalesef öngörülmesi mümkün olmayan ama öngörülemeyen ihmaller neticesinde olan olaylar. 3 gün önce atılan betonun üzerine çıkan işçiler o betonun kopması sonucu o betonun altında kalarak maalesef biri ağır yaralı bir diğerinin de cenazesi çıkarıldı. Enkaz altında kalan işçinin de cenazesi çıkartılmaya çalışıyor. Burada bu hava koşulları hesaba katılmadan biran önce bitireceğim kaygısıyla işin bilimsel tarafı ihmal edilerek yapıldığında bunun bedelini işçiler ödüyor. Gelişmiş ülkeler mega projelerinde hiç insanın ölmemesiyle övünüyorlar. Ama biz her bir projede daha çok insan ölümüne seyirci kalarak o projelerin bitmesini izliyoruz."