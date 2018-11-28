HABER

Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (12)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 18:12 | Son Güncelleme

BİR İŞÇİNİN CESEDİ ENKAZDAN ÇIKARILDI Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, saat 17.15 sıralarında bir işçinin cesedinin enkaz altında çıkarıldığını belirterek, "Bugün saat 10.50 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyol inşaatında Osmangazi Köprüsü ile bağlantılı viyadükte son tabla betonu dökülürken bir kaza meydana gelmiştir.

BİR İŞÇİNİN CESEDİ ENKAZDAN ÇIKARILDI Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, saat 17.15 sıralarında bir işçinin cesedinin enkaz altında çıkarıldığını belirterek, "Bugün saat 10.50 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyol inşaatında Osmangazi Köprüsü ile bağlantılı viyadükte son tabla betonu dökülürken bir kaza meydana gelmiştir. Beton dökülme işlemi 4 aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Daha önce birinci kademe beton dökülmüştü. Bugün ikinci kademe beton dökülürken bu kaza meydana gelmiştir. Üsteki işçilerimiz beton blokla birlikte aşağı düşmüştür. 112, AFAD ekipleri, büyükşehir belediye ekiplerimiz olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. 14.40 sıralarında bir işçimiz yaralı olarak kurtarılarak hastaneye intikal ettirilmiştir. Enkaz altında kalan işçilerimize ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir. 17.15 itibariyle bir işçimize ulaşılmış, maalesef yaşamını kaybetmiş. Şu an 2 işçi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor. Yaşamını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralıya acil şifalar diliyorum. Bu tür kazaların devam etmemesi hepimizin temennisi" dedi. Enkaz altında kalan iki işçinin durumunun sorulması üzerine Vali Aksoy, "Şu anda hayat noktası belirtisi noktasında bazı endişeler var. Kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek şu aşamada doğru değil" diye konuştu.

Şişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurupŞişkinliğe ve kabızlığa son! Kabızlıktan kurtaran ev yapımı şurup
Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandıAile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı
Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (9)Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (9)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev dalgalar, binlerce martı için av fırsatı oldu

Gören telefonuna sarıldı! Sahili istila ettiler

Boşanma davasında şok sözler! 'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

'Eşim benden uygunsuz şeyler isteyerek puanlama yapıyordu'

Fatih'te polis ceza kesince çığlık atan kadın sürücünün akademisyen olduğu ortaya çıktı!

Çığlıkları ile polisi bile delirtmişti! Kimliği şoke etti...

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik!

Aydın'da şoke eden ölüm! Müteahhit bıçakla kendi boğazını kesti

Aydın'da şoke eden ölüm!

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.