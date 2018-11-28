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Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 13:57 | Son Güncelleme

YARALI İŞÇİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR, 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşatında meydana gelen çökmede 4 işçi enkaz altında kalırken, yapılan çalışmalarla yaralanan 1 işçiye ulaşıldı.

Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (3)

YARALI İŞÇİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR, 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİ
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşatında meydana gelen çökmede 4 işçi enkaz altında kalırken, yapılan çalışmalarla yaralanan 1 işçiye ulaşıldı. Arama- kurtarma ve sağlık ekipleri, temas kurdukları yaralı işçiyi, enkaz altında 'damar yolu' açarak kurtarmaya uğraşıyor.
Ekiplerin, 2 işçinin de cesedine ulaştığı bilgisi geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
MENEMEN'DEKİ VİYADÜK İNŞAATINDA 4 İŞÇİ ÖLMÜŞTÜ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük inşaatındaki çökmenin bir benzeri 3 yıl önce İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı. İzmir- Çanakkale Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında, beton dökülmesi sırasında çelik konstrüksiyon iskelenin yıkılmasıyla 4 işçi yaşamını yitirdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde, iskelenin payandalarının narin, eksik ve dayanıksız imal edilmesinin etkisiyle ağırlığa dayanamayıp çökmesi sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadükte bugün meydana gelen çökme, daha önce İzmir'in Menemen ilcesinde yaşanan olayı akıllara getirdi. Menemen Koyundere'de, Gazi Mahallesi yakınındaki İzmir- Çanakkale Otoyolu projesinin İzmir- Çandarlı etabı viyadük inşaatında, beton dökülürken, 4 Ağustos 2015 tarihinde, çelik konstrüksiyon iskele yıkılmıştı. İskelenin çökmesiyle birlikte, viyadük üzerinde bulunan 4 işçi, 21 metre yükseklikten düşüp, yaklaşık 150 ton harcın ve demirin altında kalmıştı. Özel kimyasallar kullanıldığı için kısa sürede donan beton ve demir yığınının altında kalan pompa operatörü İbrahim Yurt (43) ile işçiler; Mehmet Reşit Işık (40), Hakan Bilmez (22) ile Sefer Aslan (22) yaşamını yitirmişti.
Olaydan hemen sonra tutuklanan, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen şantiye şefi Aykan K. hakkında 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ayhan K.'nın Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargılanması sürerken, itirazlar üzerine mahkeme, kazayla ilgili savcılık incelemesinden sonra yeni bilirkişi heyeti oluşturup inceleme yapılmasını istemişti. Bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, iskelenin payandalarının eksik ve dayanıksız imal edilmesinden dolayı ağırlığa dayanamayıp çöktüğünü, kazanın bu yüzden meydana geldiğini tespit etmişti. Bilirkişi raporunda, taahhütlere aykırı imalat yaptığı öne sürülen firmanın asli kusurlu, sanık şantiye şefi Aykan K.'nın ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

FOTOĞRAFLI

Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (3)Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (3)Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (3)Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (3)

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