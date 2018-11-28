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Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: İNCELEME BAŞLATILDI Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapımı süren Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 nolu viyadük inşatında meydana gelen çökmeyle ilgili açıklama yaptı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: İNCELEME BAŞLATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapımı süren Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 nolu viyadük inşatında meydana gelen çökmeyle ilgili açıklama yaptı. 4 işçinin enkaz altında kaldığı kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğü'nün güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çöktü. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi, çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Öncelikle şantiye imkânları dâhilindeki vinç, iş makinesi ve personelle duruma müdahale edilmiş olup, sonrasında kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile koordineli yürütülmektedir. Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kazanın nedenleri ile ilgili inceleme başlatıldı. Yüreğimizde hissettiğimiz acıyla, işçilerimizin bir an önce kurtarılması için, Teşkilat olarak çaba sarf ettiğimiz çalışmalar ve kazaya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak."

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