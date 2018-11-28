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Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

ENKAZ ALTINDAKİ 3 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda çöken viyadüğün enkazında kalan 3 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

ENKAZ ALTINDAKİ 3 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda çöken viyadüğün enkazında kalan 3 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Betonlardaki demirler kaynak makineleri ile kesilirken, 3 vinç ile parçalar kaldırılıyor. Çalışmalar için bölge ışıklandırıldı. Enkaz altında kalan işçilerin Mustafa Canpolat, Mehmet Canpolat ve Bayram Kılıç olduğu öğrenilirken, enkaz altında kalan işçilerin yakınları olay yerine girmek isteyince kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma vatandaşları sakinleştirerek, olay yerine girmelerine izin vermedi. Otoyol inşaatında çalışan işçiler ise enkaz altında kalan mesai arkadaşlarının çıkarılması için yapılan çalışmaları üzüntü ile izledi.

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