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Gebze'de yediemin otoparkındaki araçları satan memurlara gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:22 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla aralarında icra müdürleri ve polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Gebze'de yediemin otoparkındaki araçları satan memurlara gözaltı

GEBZE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddiasıyla aralarında icra müdürleri ve polis memurlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Polisin düzenlediği operasyonla, Gebze Adliyesi'nde icra müdürlerinden S.U. ve Y.D., mübaşir M.S., polis memuru M.K., emekli polis M.Ç., eski polis memuru İ.K., çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., ihale memuru B.H., araçların plaka ve şasi numaralarının değiştirilmesi işini yapan E.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. 10 kişinin yediemin otoparklarında icralık araçların plaka ve şasi numaralarını değiştirip, daha sonra da ihale ile sattıkları iddia edilirken, soruşturmanın devam ediyor.

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