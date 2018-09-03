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Gebze'de yeni yerlerini beğenmeyen pazarcılar eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde şehir merkezine uzak olduğunu iddia ettikleri yeni yapılan kapalı pazar yerini beğenmeyen yaklaşık 200 pazarcı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde şehir merkezine uzak olduğunu iddia ettikleri yeni yapılan kapalı pazar yerini beğenmeyen yaklaşık 200 pazarcı, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Gebze Belediyesi'nin kararı ile semt pazarlarının Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanına taşınması kararı alındı. Pazarcı esnafına pazarların taşınmasıyla ilgili bildirim yapıldı. Kapalı pazar yerinin ilçe merkezine uzak olduğunu iddia eden yaklaşık 200 kişiden oluşan pazarcı esnafı, İzmit'te AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Pazarcılar parti yöneticileri ile görüştü. Pazarcılar adına konuşan Budak Gönen, "Bizim pazar yerlerimizi bir anda şehir dışına yaptılar. 4 pazar yerimiz vardı. Gebze çarşıda 4 ayrı noktada açılan pazarımız vardı. Şimdi bu pazarları toplayıp şehir dışında mezarlığın yanında yaptıkları kapalı pazara taşımak istiyorlar. Biz en başında inşaat başladığında bu işe karşıydık. Bizi yok sayıp yaptılar. Burayı cuma pazarı için yaptıklarını söyledi belediye yetkilileri. Bize göre uygun değil. Bir pazar yeri şehir dışında olmaz. Halkın yürüme mesafesinde olması gerekir. Esnafın eline bayram öncesi kağıt sıkıştırıp bayramdan sonra pazar yerlerinin taşınacağı söylendi. Böyle bir şey bizim gündemimizde yoktu. Biz sadece cuma pazarının taşınacağını biliyorduk. Eğer kapalı alanda pazar açmaya zorlanırsak orada pazarlarımızı açmayacağız" dedi.

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Gebze'de yeni yerlerini beğenmeyen pazarcılar eylem yaptıGebze'de yeni yerlerini beğenmeyen pazarcılar eylem yaptı
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