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Gebze’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 00:41 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, 23.00 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Alemdar köprü yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Alemdar köprü yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alemdar Köprüsü altında kavşakta bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında 1 kargo kamyoneti ve 3 otomobilin olduğu 4 araç birbirine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınan ismi öğrenilemeyen 3 yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan araçlar olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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