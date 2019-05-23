Gebze'den çalınan otomobil, İstanbul'da parçalanmış bulundu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş yerine girerek, aldığı anahtarla park halindeki otomobili çalıştırıp, kaçıran Y.A., İstanbul'da yakalandı. Y.A.'nın ifadesi doğrultusunda aracı parçalara ayıran B.F.C. de yakalandı. İkili, gözaltına alınırken, parçalanan otomobil, çekiciyle Gebze'ye getirildi.

Gebze'de bulunan iş yerine giren hırsızlar, çekmecedeki anahtarı alıp, park halindeki otomobili çalıştırarak, kaçırdı. İhbar üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini belirlediği hırsızın peşine düştü. Polis, İstanbul'da düzenlediği operasyonla Y.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Y.A., otomobili B.F.C.'ye verdiğini söyledi. Kısa sürede yakalanan B.F.C. ise otomobili kendi iş yerinde parçalara ayırdığını söyledi. B.F.C.'nin iş yerine giden ekipler, parçalara ayrılan otomobili buldu. Otomobil, çekiciyle Gebze'ye getirildi. Y.A. ve B.F.C.'nin gözaltındaki işlemleri sürdürülürken, polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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